Konya elektrik kesintisi! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 28 Ağustos MEDAŞ elektrik kesintisi..

28 Ağustos Pazartesi günü Konya'nın farklı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağı açıklandı.
MEDAŞ, şehirde yaşanacak elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden vatandaşlara duyuruyor.
Konya'da yaşayan vatandaşlar elektrik kesintilerini önceden öğrenerek mağdur olmamak istiyor.
MEDAŞ, 28 Ağustos Pazartesi günü Konya'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını paylaştı.
Peki, Konya'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 28 Ağustos Pazartesi günü Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..
Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler
Meram Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (MEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 28 Ağustos Pazartesi günü Konya'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak.
Aşağıdaki sayfayı ziyaret ederek kesintiler hakkında bilgi alabilirsiniz..