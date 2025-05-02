Konya merkezli tarım ve hayvancılık devi iflas bayrağını çekti! Tüm tedbirler kaldırıldı

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Konya merkezli Ereğli Bereket Tarım yaşanan mali sıkıntılara daha fazla dayanamayarak geçtiğimiz günlerde Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato başvurusunda bulunmuştu.

2021 yılında kurulan ve kısa sürede sektörde adını duyurmayı başaran Ereğli Bereket Tarım Hayvancılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin konkordato başvuru reddedildi.

İlan.gov.tr’de yer alan bilgilere göre, 16 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen duruşma sonuncunda şirketin iflasına hükmedildi.

İFLAS MASASI KURULDU

Söz konusu duruşmada mahkeme, İcra İflas Kanunu’nun 287. maddesi uyarınca geçici ve kesin mühlet kararlarını kaldırdı. Aynı gün içerisinde alınan iflas kararı ile Ereğli İcra Müdürlüğü nezdinde 2025/2 İflas sayılı dosya kapsamında iflas masası oluşturuldu. Geçici konkordato komiseri Ertan Nebi Önal’ın görevi de sona erdi.

Müşteri odaklı bir yaklaşımla bölgedeki tarım sektöründe önemli bir yer edinen şirket, artan borç yükü ve derinleşen ekonomik kriz, şirketi iflasa sürüklemekten alıkoyamadı. Şirketin iflası, özellikle ürün alımı ve pancar kotası gibi konularda bölge çiftçileri arasında büyük bir belirsizlik yarattı.