Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi..
Haber Merkezi

Kandilli Rasathanesi ve AFAD ülkemizde meydana gelen bütün depremler hakkında bilgileri paylaşmaya devam ediyor.

15 Mayıs 2025 Perşembe günü Konya'nın Kulu ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Vatandaşlar ülkemizde meydana gelen depremlerin detaylarını Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi üzerinden öğreniyor.

Konya'da deprem meydana geldi

Konya'da Türkiye saati ile 15:46:36'da bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıkladı.

Aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek ülkemizde meydana gelen son depremleri görebilirsiniz.

SON DEPREMLER LİSTESİ

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Hüseyin Topuz
Seo Editor