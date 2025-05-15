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Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi..

Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi.. Konya ve çevresinde hissedilen bir deprem yaşandı. Depremin merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olarak açıklandı.