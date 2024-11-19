Konya'da büyük elektrik kesintisi! 19 Kasım Salı MEDAŞ elektrik kesinti listesi

Hüseyin Topuz
Meram Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (MEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 19 Kasım Salı günü Konya'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak.
MEDAŞ, şehirde yaşanacak elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden duyuruyor.
Konya'da yaşayan vatandaşlar elektrik kesintilerini önceden öğrenerek mağduriyet yaşamamak istiyor.
Peki, Konya'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 19 Kasım Salı günü Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..
Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler
Aşağıdaki sayfayı ziyaret ederek kesintiler hakkında bilgi alabilirsiniz..