Konya'da elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? 8 Mayıs MEDAŞ elektrik kesinti listesi

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8 Mayıs 2024 Çarşamba günü Konya'nın farklı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağı açıklandı.
Vatandaşlar Konya'da yaşanacak elektrik kesintilerini öğrenmek için MEDAŞ elektrik kesintisi hakkında araştırmalar yapıyor.
MEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre 8 Mayıs 2024 Çarşamba günü Konya'nın farklı ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak.
Elektrik kesintisi nedeniyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar, "Konya'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek?" ve "Konya'da elektrik ne zaman gelecek?" sorularını yanıt arıyor.
İşte Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..
Konya'da elektrik kesintisi yaşayacak bölgeler
Konya'da yaşanacak elektrik kesintilerini öğrenmek için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.