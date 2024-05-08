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Konya'da elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? 8 Mayıs MEDAŞ elektrik kesinti listesi

Konya'da elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? 8 Mayıs MEDAŞ elektrik kesinti listesi Konya'nın bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Vatandaşlar hangi bölgelerde elektriklerin kesileceğini araştırıyor. İşte 8 Mayıs 2024 Konya elektrik kesintisi sorgulama...