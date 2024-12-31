Konya'da şivlilik ne zaman? 2025 Şivlilik hangi tarihte?

Hüseyin Topuz

Konya'da eski yıllardan bu yana yaşatılan şivlilik geleneği her yıl düzenli olarak kutlanmaya devam ediyor.

Konya'da, Regaip Kandili'nin sabahında kapı kapı dolaşan çocukların şekerlemeler topladığı gelenek asırlardır sürüyor.

2025 yılına sayılı saatler kala "Şivlilik ne zaman" sorusu son günlerde sık sık gündemde yer alıyor.

Üç ayların gelişininin yıllardır bu gelenek ile kutlandığı Konya'da şivlilik gibi çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

Yıllardır yaşatılan bu kültür her sene büyük bir coşku ile kutlanıyor. Özellikle çocukların büyük bir heyecanla beklediği şivlilik için geri sayım başladı.

Peki, 2025 şivlilik ne zaman kutlanacak? İşte şivlilik tarihi...

2025 şivlilik ne zaman?

Şivlilik kutlamaları Regaib kandilinden bir gün önce gece başlamaktadır. Buna göre şivlilik 2 Ocak 2025 günü başlayacak.