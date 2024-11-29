Konya'da uzun süreli elektrik kesintisi! 29 Kasım Cuma MEDAŞ elektrik kesinti listesi...

Hüseyin Topuz
Meram Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (MEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 29 Kasım 2024 Cuma günü Konya'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak.
MEDAŞ, şehirde yaşanacak elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden paylaşıyor.
Konya'da yaşayan vatandaşlar elektrik kesintilerini önceden öğrenerek mağduriyet yaşamamak istiyor.
Peki, Konya'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 29 Kasım Cuma günü Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..
Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler
Aşağıdaki sayfayı ziyaret ederek kesintiler hakkında bilgi alabilirsiniz..