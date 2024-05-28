Konya’nın incisi: Osmanlı’da askerlere yemek olarak verilirdi Konya'nın yemek kültüründe özel bir yere sahip olan yağ somunu, Osmanlı döneminde askerlere yiyecek olarak verilirdi. Anadolu’nun pizzası olarak nitelendirilen bu eşsiz lezzet, şimdilerin vazgeçilmezi haline geldi.

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Konya'nın geleneksel tatlarından biri olan tereyağlı yağ somunu, Osmanlı döneminde askerlere yiyecek olarak sunulmuş ve günümüze kadar uzanan bir lezzet mirası olarak varlığını sürdürüyor.

Özellikle kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi haline gelen bu eşsiz lezzet, Konyalıların gönlünde taht kurmuş durumda.

İHA’da yer alan habere göre; fırıncılık geleneğini 3. kuşak olarak devam ettiren Hakan Şendağlı, babasından aldığı mesleği büyük bir özenle sürdürüyor.

Her sabah erken saatlerde fırına gelerek yağ somunu için özel olarak hazırladığı hamurları tek tek açıyor ve çeşitli lezzetlerle harmanlayarak fırına veriyor.

15 farklı çeşidi var

Pastırmalı, sucuklu, kavurmalı, küflü peynirli, ballı, peynirli gibi 15 farklı çeşitte hazırlanan yağ somunları, müşterilerin damak zevkine hitap etmek için bekliyor.

Tarihi Mahkeme Hamamının yanında yıllardır müşterilerine hizmet veren Hakan Şendağlı, dedesinden gelen bu eşsiz lezzeti gururla taşıyor ve herkesi bu enfes tatları denemeye davet ediyor.

Etliekmekten sonra favori

Hakan Şendağlı, “Tarihini soranlar oluyor. Dedemin zamanında öğrenci kesimi gelip ekmek arası ucuz yiyecek alternatif ürün olmadığı için bakkaldan bir ekmek, biraz daha yağ eklendiği zaman öğrencilerin tercih ettiği atıştırmalık yiyecekmiş. Ekmek arası yağ bu da fırında ısıtarak tüketilirmiş. Şimdi isteğe göre yapıldığı için popüler oldu. Konya’da etliekmek bilinen bir lezzet bu da yanında tutuldu. Normalde eskiden bizim Konya yöresine uygun olarak küflü yeşil peynir ile yapılırdı. Şimdi içerisine bir çok ürün girmeye başladı. İçerisine bir çok peynir çeşidi ile pastırma, sucuk ve kavurma gibi ürünler de ekleniyor. Ek olarak bu lezzetin tahinli helvalısını bile yapıyoruz” dedi.

Yağ somunu fiyatı

Yurt dışından çok fazla talep geldiğini anlatan Hakan Şendağlı, “Gelen tekrar geliyor hatta ‘bunu bize kargo yapın’ diyenler bile oluyor. Çok fazla talep var şuanda. Türkiye sınırlarını aşmış durumda. Dünya genelinde düzenlenen birkaç fuardan ürünü sergilemek için teklif dahi aldık. Bu lezzetin fiyatı ise 140 liradan başlıyor, 210 liraya kadar değişiyor” dedi.