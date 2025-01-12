Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. hafta maçında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe bu sezon oynadığı 17 maçta topladığı 39 puan ile Galatasaray'ın 8 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.
Öte yandan Recep Uçar yönetimindeki Konyaspor 17 maçta topladığı 20 puan ile 13. sırada yer alıyor.
Evinde oynadığı son altı Süper Lig maçını kaybetmeyen Konyaspor, Fenerbahçe'yi konuk ettiği son üç Süper Lig maçınıda kaybetmedi.
Şampiyonluk yolunda puan kaybı yaşamak istemeyen sarı lacivertliler zorlu Konyaspor deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor.
Büyük heyecana sahne olması beklenen Konyaspor - Fenerbahçe maçının detaylarını sizler için derledik.
İşte, Konyaspor - Fenerbahçe maçının detayları..
Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman?
Konyaspor - Fenerbahçe maçı 13 Ocak 2025 Pazartesi günü saat 20:00'da başlayacak.
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak olan Konyaspor - Fenerbahçe müsabakası beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.