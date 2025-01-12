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Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak olan Konyaspor - Fenerbahçe maçının detayları merak uyandırdı. İşte, Konyaspor - Fenerbahçe maçının bilgileri...