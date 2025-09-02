Köpekler neden toprak yer? İşte bilinmesi gerekenler!

Evcil dostlarımızın bazen sergilediği garip davranışlar, sahiplerini endişelendirebilir.

Bu davranışlardan biri de köpeklerin toprak yemesidir. Pek çok kişi "Köpeğim neden toprak yiyor?" sorusunun yanıtını merak ediyor.

Uzmanlara göre bu durumun farklı sebepleri olabilir. Köpeklerde toprak yeme alışkanlığı mineral eksikliğinden, sindirim sorunlarından, meraktan veya stres kaynaklı davranış bozukluklarından kaynaklanabilir.

Bazı durumlarda bu davranış ciddi bir sağlık probleminin habercisi de olabilir. Bu yüzden köpeğiniz sürekli toprak yiyorsa mutlaka bir veteriner hekime danışmak gerekir.

Özellikle yavru köpeklerde merak duygusu ön planda olduğundan bu davranış daha sık görülebilir.

Ancak yetişkin köpeklerde sürekli devam eden toprak yeme alışkanlığı göz ardı edilmemelidir.