Köpeklerin Burnunu Bile Aldatıyor! Bu Maddeyi Koklayamıyorlar...

Köpeklerin burunları neredeyse mucizevi...

İnsanların alamadığı en hafif kokuları bile rahatlıkla ayırt edebilirler.

Uyuşturucu, patlayıcı, hatta hastalık kokusu bile onlar için fark edilebilir düzeydedir.

Ancak tüm bu üstün koku alma yeteneklerine rağmen, doğada onların bile koklayamadığı tek bir şey var.

Ve bu madde, aslında hepimizin çok iyi bildiği bir şey: Altın.

Evet, yanlış duymadınız. Altın tamamen kokusuz bir elementtir. Ne insanlar ne de hayvanlar onun kendine ait bir kokusunu algılayabilir. Bu yüzden köpekler de altını ayırt edemez.

Altının kokusuz olması, bazı güvenlik önlemlerini zorlaştırırken, dolandırıcılık ya da kaçakçılık olaylarında da dikkat çekici bir detay haline gelebiliyor.