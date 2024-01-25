Koronavirüs aşısı olanlar kazanıyor! Devlet tazminat ödüyor… O ülkede devlet, koronavirüs aşısı olanlara tazminat ödemesi yapıyor. Koronavirüs aşısının zarara sebep olduğunu kanıtlayan 467 kişi tazminatını aldı.

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Almanya’da birçok kişi, koronovirüs aşısının sebep olduğu zarar gerekçesiyle devlete başvurdu. 27 Ocak 2020 tarihinden bu güne toplam başvuru sayısı 11 bin 827’ye ulaştı.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, koronavirüsün sebep olduğu zararlar sebebiyle binlerce tazminat başvurusu alan Almanya devleti araştırmaya koyuldu.

467 kişiye tazminat ödendi...

Ülkede devlet makamları araştırmalar sonucunda, 467 başvuruda kişinin korona aşısı nedeniyle zarara uğradığını kabul etti. Bu sayı, Almanya'da en az bir doz aşılanan 65 milyon kişiye oranla yüzde 0,00072 olarak gerçekleşti. Böylelikle ülkede yapılan 138 bin 888 aşılamada bir kişinin aşıdan zarar gördüğü tespit edildi.

İnceleme süresi uzun zaman alan başvurular, Kuzey Ren-Vestfalya Sağlık Bakanlığı'na göre bilirkişi eksikliğinden kaynaklandı. Ayrıca, Covid-19 aşılarıyla hastalık seyirleri arasındaki ilişki konusunda eksik tıbbi bilgilerin de bir sorun teşkil ettiği belirtildi.

Başvurular nasıl yapılıyor ve süreç nasıl ilerliyor?

Devlet tarafından koronavirüs aşısının sebep olduğu zararlar hakkında yapılan tazminat başvuruları, sosyal güvenlik, bireysel tazminat ve ağır engellilerle ilgili konulardan sorumlu bakım idarelerine yönlendiriliyor.

Başvuru yapmak isteyen bireylerin ilk olarak aile hekimlerine başvurmaları gerekiyor. Hekimler, aşıların potansiyel zararlı etkilerine dair şüpheleri olan vakaları direkt olarak Federal Aşılar ve Biotıbbi İlaçlar Enstitüsü'ne bildiriyorlar.

Konuya ilişkin tazminat başvurusu yapıldıktan sonra, vaka bir bilirkişi tarafından detaylı bir şekilde inceleniyor ve nihai karar, başvuruyu alan bakım idaresi tarafından veriliyor.

Bu durum, tazminat süreçlerinin uzaması durumu ise bölgesel olarak başvuru oranlarının farklılık göstermesinden kaynaklanıyor.