Koşu Bantlarının Korkunç Tarihçesi: Bakın Ne Amaçla Üretilmiş...

Yağmur Uçar

Şimdilerde spor salonlarının vazgeçilmez aleti olan koşu bantları, evlerimize kadar geldi.

Spor yapanların en sık kullandığı alet olan koşu bandı, işlevsel özellikleriyle öne çıkıyor.

Ancak, üretim amacına bakıldığında dikkat çeken gerçekler göze çarpıyor.

Meğer koşu bantları ilk olarak spor ürünü olarak değil, işkence aleti olarak kullanılmış.

Koşu bandını hayatımıza 1818’de İngiliz mühendis Sir William Cubitt soktu.

Üretim amacı işkenceydi.

İngiliz cezaevlerinde kullanılan ilk koşu bandı metal çerçeveli ahşaptan bir silindir şeklindeydi.

Mahkûm ağırlığını basamağa verdiğinde çark dönüyor ve mecburen sonraki basamağa basıyordu. Yani sonsuz bir merdivendi ve mahkûmun durması imkansızdı.

Onların bu hareketi, buğdayların öğütülmesi, suyun çekilmesi ya da madenlerin havalandırması için gereken enerjiyi sağlıyordu.

Tahminlere göre mahkumlar günde 6 saat bu koşu bantlarında kalıyorlardı. Bu da ortalama 1500 ila 4200 metre tırmanmaya eşdeğer.