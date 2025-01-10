Köylüler boş bulduğu kavanoza dolduruyor; Yarım saatte turşusu çıkıyor...

Yağmur Dinç

Sofralara lezzet katan turşu, aynı zamanda fermente olduğu için probiyotik özellikleriyle sağlığa da faydalıdır.

Artık turşu için günlerce beklemeye gerek yok.

Bu yöntem sayesinde, yarım saatte turşunuz hazır!

İşte en hızlı kurulan turşu...

Mor lahana turşusu, hızlı turşular arasında yer alır.

İnce doğranmış mor lahana, tuzla ovularak yumuşatılır ve sirke ile birlikte kavanozda bekletilir. Bu yöntemle mor lahana, yarım saat içinde tüketime hazır hale gelir.

Ancak, bir gece buzdolabında bekletildiğinde lezzeti daha da artar.