KPSS 2024 Merkezi̇ Atama: Merkezi̇ atamada tercih kılavuzu açıklandı mı?

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Geçtiğimiz aylarda tamamlanan KPSS oturumlarının ardından sonuçlarda yayınlanmış ve adaylar için tercih süresi için meraklı bekleyiş başlamıştı.

Kamu kurumlarında hedefi olan adayların odağında şimdilerde merkezi atamalar yer alıyor. Memur olmak isteyen adaylar KPSS’den almış oldukları puanlar ve yerleşmek istedikleri kurumların taban puanlarını dikkate alarak tercihlerini yapacaklar.

Adayların tercih listesini oluşturabilmeleri için ise gerekli olan merkezi atama tercih kılavuzu sıkça araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Peki merkezi atama tercih kılavuzu açıklandı mı? İşte, detaylar...

ÖSYM TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

ÖSYM KPSS 2024/2 tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Adaylar merkezi atama başvuru sürecinde tercih listelerini yayınlanacak kılavuz doğrultusunda hazırlayacak. Kılavuzda atama yapılacak kurum ve kontenjan bilgisinin de yer alması bekleniyor.

KPSS MERKEZİ ATAMALAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre yapılan merkezi yerleştirme tarihleri ÖSYM takvimi ile belli oldu. Buna göre KPSS-2024/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme başvuruları 19-26 Aralık tarihlerinde alınacak.