KPSS şartsız bekçi alımı 2024: İlkokul mezunu olan başvuruyor! İşte şartlar İş arayan vatandaşlar için sevindirici haber geldi! KPSS şartı olmadan bekçi alımı yapılacağı duyuruldu. İşte aranan şartlar…

Haber Merkezi

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş arayan vatandaşlar için yeni bir istihdam kapısı açtı.

İlkokul mezunlarının başvurabileceği Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımları Kocaeli ve Antalya illerinde başladı.

Farklı sektörlerdeki personel ihtiyacını karşılamak amacıyla geniş çaplı alımlar yapan İŞKUR, bu pozisyonla uzun vadeli iş imkanı sunuyor.

KPSS ŞARTI YOK

Bekçi alımı için KPSS şartı aranmıyor. İŞKUR tarafından başlatılan alım sürecinde, adayların yalnızca kurumun belirlediği genel ve özel şartları karşılaması yeterli olacak.

İşte bekçi alımı için istenen şartlar...

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI

· Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

· En az 18 yaşında olmak

· İlkokul mezunu olmak

· Çalışmaya engel teşkil edecek sağlık sorunlarının bulunmaması

· Kamu haklarından mahrum olmamak

· Vardiyalı çalışma koşullarına uygun olmak

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Adaylar, başvurularını İŞKUR’un resmi web sitesi üzerinden çevrim içi olarak yapabiliyor. İnternet üzerinden başvuru yapma imkanı olmayan adaylar ise en yakın İŞKUR şubelerine giderek başvurularını şahsen gerçekleştirebilirler.

BEKÇİ MAAŞI NE KADAR 2024?

Kadrolu en düşük bekçi maaşı: 39.850 TL

Kadrolu en yüksek bekçi maaşı: 49.275 TL