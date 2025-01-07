Kredi çekenler dikkat! O ücretlerin tamamı iade edilecek

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Bankadan kredi çekenleri sevindirecek yeni bir gelişme yaşandı. Kredi kullanımı sırasında yaptırılan hayat sigortasına ödenen primlerin geri alınması artık mümkün hale getirildi.

Söz konusu yenilik kapsamında, ihtiyaç, taşıt veya konut kredisi çekerken bankalar tarafından talep edilen hayat sigortası primleri, belirli şartlar altında iade edilebilir hale geldi.

Yenilikle birlikte ödenecek olan iadeler, üzerinden uzun bir süre geçmiş olsa bile e-Devlet üzerinden başvuru yaparak bu tutarı talep edilebilecek.

SİGORTA PRİMLERİ GERİ ALINABİLECEK

Bankaların kredi verirken vatandaşlardan talep ettiği hayat sigortası, kendilerini güvence altına almak amacıyla sunduğu bir teminat türü olarak bilinir.

Ancak, bu sigortanın zorunlu tutulması söz konusu olmadığı gibi, poliçenin iptal edilmesi ya da kredi borcunun erken ödenmesi durumunda kullanılmayan döneme ait primlerin iadesi talep edilebilir.

Avukat Muhammed Emin Ayas, bu sürecin tüketicilerin yasal hakkı olduğunu belirterek, sigorta primlerinin iadesi için izlenmesi gereken adımları açıkladı.

Bankaların kredi kullandırdığı müşterilerin ölüm riski nedeniyle kredinin geri ödenmeme ihtimaline karşı teminat sağladığını olarak aldığı bu tutarlar hakkında Avukat Ayas, "Hayat sigortası primleri, poliçenin iptali ya da kredi borcunun erken kapanması durumunda iade edilebilir. Ancak bu iade yalnızca kullanılmayan döneme ait primler için geçerlidir" dedi.

HAYAT SİGORTASI PARA İADESİ NASIL ALINIR?

Hayat sigortası poliçesini iptal etmek isteyen kişiler, e-Devlet üzerinden bu işlemi kolayca gerçekleştirebilmeleri mümkün. Aynı zamamnda, sigorta poliçesi "Yürürlükte" olarak görünüyorsa, kullanılmayan sigorta bedeli için iade talebinde bulunulabilir.

Bunun için önce e-Devlet’e giriş yaparak "Hayat Sigortası Poliçe ve Tazminat Bilgileri Sorgulama" kısmından poliçenizin detaylarını inceleyin.

Ardından, "Sigortacılık ve Özel Emeklilik Şikayet Başvuru ve Takibi" bölümünden yeni bir başvuru oluşturun. Banka ve sigorta şirketi bilgilerini ekleyerek iptal ve iade talebinizi iletin. Ardından bankaya başvurarak para iade talebinde bulunun. Eğer anlaşmazlık yaşanırsa, SEDDK üzerinden şikayet başvurusu yapabilirsiniz.