Kredi kartı limiti nasıl düşürülür? Limit düşürme işlemleri 2024

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İlk defa kredi kartı sahibi olacak kişiler için kullanılmaya başlanılan ilk yıl kredi kartları toplam limiti aylık net belgeli gelirin en fazla 2 katı, takip eden yıllarda ve daha önce kredi kartı sahibi olan kişiler için ise aylık net belgeli gelirlerinin en fazla 4 katı olabiliyor.

Kredi kartı limiti hali hazırda 100 bin lira ve üzerinde olanlar için yeni bir karar alındı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Limiti 100 bin TL'den fazla olan vatandaşlar Savunma Sanayi Fonu kapsamında yıllık 750 TL vergi ödeyecek.

Bu kapsamda, limit düşürme işlemleri sıkça araştırılmaya başladı.

"Kredi kartı limiti nasıl düşürülür" sorusu vatandaşların gündeminde yer aldı.

Peki, kredi kartı limiti düşürülür mü? İşte limit düşürme işlemleri 2024...

KREDİ KARTI LİMİTİ NASIL DÜŞÜRÜLÜR

Kartınızı veren bankanın müşteri hizmetleriyle iletişime geçin. Telefon veya bankanın mobil uygulaması üzerinden limit değişikliği talep edebilirsiniz.

Eğer bankanız online bankacılık hizmeti sunuyorsa, hesabınıza giriş yaparak kredi kartı limitinizi düşürme seçeneğini bulabilirsiniz.

Bazı bankalar, limit değişikliği için yazılı bir talep isteyebilir. Bu durumda, bankaya bir dilekçe ile başvuruda bulunabilirsiniz.

Limit düşürme talebinizin sebebini belirtmek, bankanın süreci daha hızlı değerlendirmesine yardımcı olabilir.