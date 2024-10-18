Kredi kartı limitinin düşürenler dikkat! Bir süre boyunca o işlemi yapamayacaklar...

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Kredi kartı limiti 100 bin lira olan vatandaştan 750 liralık katkı payı alınması gündeme gelmişti. Teklifin gündeme gelmesinin ardından ise birçok vatandaş kredi kartı limitlerini düşürmeye başlamıştı.

Söz konusu fon ücretin yansıtılması birçok vatandaş tarafından tepki görmesi nedeniyle teklif, ilk önce 2025 yılına ertelenmesi ardından tamamen rafa kaldırılmasına karar verildi.

Kararın iptal edilmesinin ardından kredi kartı sahiplerini etkileyecek yeni bir detay paylaşıldı. Artık o işlemi yapmak isteyen kart sahipleri belge vermek zorunda kalacak.

LİMİTLER ARTTIRILMAYABİLİR!

Limitlerini düşüren birçok vatandaşın teklifin geri çekilmesinin ardından limitlerini tekrardan yükseltme başvurusu yaptıkları ancak bu işlemin düşürme kadar kolay olamaması dikkat çekti.

Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram söz konusu işlem hakkında yaptığı açıklamalarda kredi kartı limitinin düşürüldüğü kadar kolay bir şekilde yükseltilemeyeceğinin altını çizdi.

Bayram konutla alakalı olarak, “Uygulanan sıkı para politikasıyla birlikte kredi kartı limitlerinin gözden geçirileceğini zaten önceki yorumlarımızda bahsediyorduk. Savunma sanayii fonuyla birlikte bazı vatandaşlarımız limitlerini 100.000 TL’nin altına düşürerek 750 TL ödememek için işlem yaptılar. Eski limitler üzerinden düzenleme bir yana limitlerini revize etmek isteyenler için bazı sorunlarla karşılaşılabiliyor. Bankalar gelir beyanıyla birlikte kredi kartı limitlerini tekrar revize ediyorlar. Maalesef birçok kişi tekrar limitlerini artırmak istediğinde şu anda artıramayacaklar.

Gelirin tam ve doğru bir şekilde bankaya sunulması gerektiğinin altını çizen Bayram, "Kolay bir şekilde mobil bankacılıktan limit artırma ve azaltma işlemi yapılabiliyorken, şu anda savunma sanayiine katkı payı vermemek için limitlerini düşüren kişilerin tekrar yükseltebilmek adına gelirlerini tam ve doğru bir şekilde bankalara sunmaları, sunulan bu veriler üzerinden bankaların bir limit tahsis etmesi gerekiyor. Bu sebeple fiziken bankaya gidip işlemleri hızlandırmaları vatandaşların lehine olacaktır" ifadelerini kullandı.