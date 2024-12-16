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Kredi kartı limitlerinde yeni düzenleme: Limitler değişiyor

Kredi kartı limitlerinde yeni düzenleme: Limitler değişiyor 2025 yılına girilmesiyle birlikte bankalar tarafından milyonlarca kredi kartında limitlerde değişikliğe gidileceği duyurulmuştu. Kulislerden gelen bilgilere göre ise kredi kartı limitleri özelinde yapılacak düzenlemede son aşamaya gelindi.