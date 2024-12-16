Kredi kartı limitlerinde yeni düzenleme: Limitler değişiyor

Milyonlarca kredi kartı sahibini yakından ilgilendiren detaylar kulislerden gelmeye başladı. Kredi kartı limitleri özelinde yapılacak düzenlemeye ilişkin ilk sinyal 2025-2027 dönemini içeren Orta Vadeli Program’da yer aldı.
Söz konusu programda kredi kartı limitlerinin gerçek gelirle uyumunun artırılacağı belirtilmiş ve SGK ile Risk Merkezi veri setlerinin entegrasyonunun sağlanacağı ifade edilmişti.
Merkez Bankası yüksek enflasyonla mücadele için sıkılaşma politikasını sürdürürken enflasyondaki düşüşün istenen hızda gerçeklememesi nedeniyle alınması beklenen yeni tedbirler kapsamında çalışmalar devam ediyor.
AYLIK GELİRİNİN 2 İLE 4 KATI OLACAK!
Dünya gazetesinde yer alan habere göre, bankalar müşterilerinin güncel gelir bilgilerini SGK veri tabanında görüntüleyerek, kredi kartı limitlerini gelire göre düzenleyebilecek.
2025 yılına girilmesinin ardından beklenen uygulamada müşterilerin kredi kartı limiti en fazla aylık gelirlerinin 2 ile 4 katı arasında olacağı belirtildi.