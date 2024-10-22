Kredi kartları sahiplerini ilgilendiriyor! BDDK talimat gönderdi, limitler değişiyor...

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından kredi kartları sahiplerini yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi ve Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından paylaşılan rapora göre, 100 bin TL ve üzerinde kredi kartı limitine sahip kullanıcıların oranı yüzde 45,3'e ulaştı.

Tarihi bir rekor anlamına gelen bu durum, finansal piyasaların dikkatini çekmesiyle birlikte yeni bir düzenlenmenin söz konusu olmasında da etkili oldu.

HEM LİMİTLER HEM RİSK PAYLARI YÜKSELDİ!

Son raporda her 100 kredi kartından 45,3'ünün 100 bin TL ve üzerinde limite sahip olduğu görüldü. Bu grup için belirlenen limit risk payı ise 2022 senesinde yüzde 14,5 olurken, 2024 yılında bu rakam güncellenerek yüzde 85,5'e yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartlarında ortaya çıkan bu riskli durumun önüne geçmek için harekete geçerek, bankalara gönderdiği talimat ile kart limitlerinde değişikliğe gitti.

BDDK tarafından verilen talimat ile özellikle dar ve orta gelirli vatandaşlara sunulan yüksek limitli kredi kartları hedef olacak. Bankaların, bu konuda kapsamlı bir çalışma gerçekleştireceği belirtilirken, bu düzenlemeleri yapmayan bankalara ise ağır para cezaları kesilecek.

Kredi notuna ve ödeme performansı bakılmaksızın bankalar, tüm kullanıcılara aylık gelirlerinin 4 ila 8 katı arasında limit tahsis edebilecek.

Değişiklikle beraber mevcut kredi kartını 1 sene veya daha az sürede kullanan müşteriler için tavan limit aylık gelirinin 4 katı olacak. Kredi kartını 1 yılın üzerinde kullanan ve ödemelerini gününde tamamlayan kullanıcılar içinse bankalar, aylık gelirinin 8 katı oranında limit verme yetkisine sahip olacak.