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Kuaförlerin izin günü değişiyor! 1 Mart itibariyle o gün kapalı olacak...

Kuaförlerin izin günü değişiyor! 1 Mart itibariyle o gün kapalı olacak... Konya’da bulunan bayan kuaförelerinin tatil günleri ile ilgili yeni bir karar alındı. Alınan karar 1 Mart 2024 itibariyle hayata geçecek.