Kuaförlerin izin günü değişiyor! 1 Mart itibariyle o gün kapalı olacak...

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Konya’da hizmet veren bayan kuaförelerinin tatil günleri hakkında yeni bir karar alındı.
Konya’da Salı günleri tatil yapan bayan kuaförlerinin tatil günü 1 Mart 2024 tarihinden itibaren değişiyor.
Konya Valiliği, Konya Ticaret Odası, Karatay, Selçuklu ve Meram Belediyelerinin ortak kararı ile alınan karar önümüzdeki ay hayata geçecek.
Pazar günleri kapalı olacak
Daha önce Salı günü kapalı olan bayan kuaföreleri, 1 Mart 2024 tarihi itibariyle Pazar günleri kapalı olacak.
1 Mart 2024 tarihi itibariyle pazar günü iş yerlerini açan işletmelere cezai işlem uygulanacak.