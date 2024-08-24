Küçükleri bozduran bu modeli alıyor: Halep işi altın bilezik! İşte fiyatı...

Editör: Yağmur Dinç
Altın bilezik, özellikle kadınların ilgisini çeken bir yatırım aracı oluyor.
Vitrinlere göz gezdirenler, şimdilerde bu modelde takılı takıyor.
Özellikle geleneksel modelleri beğenenler, "Halep işi altın bilezik" istiyor.
Kuyumcuların çok sattığı bir model olan Halep bilezik, hem bilekleri süslüyor hem de yatırım amaçlı satın alınıyor.
İşte Halep işi altın bilezik fiyatları...
HALEP BİLEZİK FİYATLARI:
14 Ayar Pullu Halep Bilezik 2,7 gr: 8 bin 500 TL
22 Ayar Pullu Halep Altın Bilezik 5,27 gr: 20 bin 500 TL
14 Ayar Çift Sıra Pullu Halep Bileklik 6,65 gr: 23 bin 300 TL
*Fiyatlar ortalamadır, değişkenlik gösterebilir.