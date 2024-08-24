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Küçükleri bozduran bu modeli alıyor: Halep işi altın bilezik! İşte fiyatı...

Küçükleri bozduran bu modeli alıyor: Halep işi altın bilezik! İşte fiyatı... Kuyumcuların raflarını süsleyen yeni model, Halep işi altın bilezik oldu. Estetik görünümü ve değeriyle göz kamaştıran altın bilezik, fiyatıyla da oldukça dikkat çekiyor İşte Halep altın bilezik modeli ve fiyatı...