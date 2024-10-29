Kulak arkasını 5 dakika ovalayın, bakın ne oluyor...

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Geleneksel masaj denince akla ilk sırt, boyun ve bacaklar gelir; ancak, kulak masajının etkileri çoğu zaman göz ardı edilir.

Oysa, kulak masajı bedeninize güç veren enerjinin merkezlerinden biri.

Uzmanlar, kulaktaki refleks noktalarının enerji kanallarını harekete geçirerek ruhsal ve fiziksel sağlığı desteklediğini belirtiyor.

Kulak arkasına yapılan sadece 5 dakikalık bir masaj bile birçok derde deva oluyor. İşte kulak masajının faydaları…

KULAK MASAJININ FAYDALARI

Modern yaşamın getirdiği stres, uykusuzluk, konsantrasyon bozukluğu ve dolaşım sorunları, kulak masajıyla hafifleyebilir.

Uzmanlar, kulak arkasına yapılan 5 dakikalık masajın stres seviyelerini azaltarak anksiyetenin önüne geçtiğini belirtiyor.

Ayrıca, uyku kalitesini artırması ve zihinsel performansı desteklemesiyle de kulak masajı, günlük yaşamın vazgeçilmezi olabilir.

Kan dolaşımını hızlandıran bu basit uygulama, sinüzit ve baş ağrılarına da iyi geliyor.