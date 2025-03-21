Kulak çınlaması nedir? Kulak çınlaması için hangi doktora gidilir?

Hüseyin Topuz

Kulakta aniden beliren uğultu, vızıltı veya çınlama sesi pek çok kişinin zaman zaman yaşadığı bir durumdur.

Genellikle kısa süreli olsa da, bazı kişilerde bu sesler sürekli hale gelebilir ve günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir.

Kulak çınlaması, dışarıdan gelen bir ses kaynağı olmaksızın kişinin kulağında veya başında çınlama, uğultu, vızıltı, ıslık veya benzeri sesler duyması durumudur.

Eğer kulak çınlaması sürekli hale geldiyse veya işitme kaybı, baş dönmesi gibi belirtilerle birlikte görülüyorsa bir doktora başvurulmalıdır.

Kulak çınlaması şikayeti bulunan kişiler hastanede hangi bölüme gideceğini öğrenmek istiyor.

Peki, kulak çınlaması için hangi doktora başvurulmalıdır? İşte yanıtı...

Kulak çınlaması için hangi doktora gidilir?

Kulak çınlaması problemi için Kulak Burun Boğaz (KBB) bölümünden randevu alabilirsiniz.