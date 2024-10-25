Kulaklara birer kez damlatılıyor, bir ömür kirlenmiyor...

Yağmur Dinç

Kulak kiri, kulağımızda doğal olarak oluşan bir maddedir ve kulak kanalını koruma işlevi görür. Ancak fazla birikirse rahatsızlık verebilir veya işitme kaybına neden olabilir. Bu nedenle düzenli kulak temizliği yapmak gerekir.

Kulaklarınızı doğal bir yöntemle temizlemek istiyorsanız, işte kullanmanız gerekenler...

BİRKAÇ DAMLA YETERLİ

Antibakteriyel özelliklere sahip olan çay ağacı yağı, bir taşıyıcı yağ (örneğin zeytinyağı) ile karıştırılarak kullanılabilir. Bu karışımı kulağınıza damlatmadan önce mutlaka sulandırmalısınız.

Rahatlatıcı bir etkisi olan lavanta yağı, bazı kişilerde kulak kiri sorununu hafifletebilir. Yine, taşıyıcı bir yağ ile karıştırarak kullanabilirsiniz.

Antienflamatuar özelliklere sahip olduğu için, sarımsak yağı da bazı durumlarda yardımcı olabilir. Ancak, doğrudan kulak içine uygulamadan önce mutlaka bir doktora danışmalısınız.