Kullanan yandı: Kredi kartı yasaklandı

Yağmur Dinç

ABD Tüketici Finansal Koruma Bürosu (CFPB), Apple ve Goldman Sachs’a, 2019’da piyasaya sürdükleri Apple Card’ın kredi kartı kullanıcılarını yanılttığı gerekçesiyle toplam 89 milyon dolar ceza kesti.

Apple’a 25 milyon dolar, Goldman Sachs’a ise 64,8 milyon dolar ceza verildi.

CFPB, Apple Card’ın yüz binlerce kullanıcı üzerinde olumsuz etkiler yarattığını, özellikle müşteri hizmetlerindeki aksaklıklar ve yanlış bilgilendirmelerin sorunları artırdığını bildirdi

. Apple’ın, on binlerce müşteri şikayetini Goldman Sachs’a iletmediği veya ilettiğinde de gerekli incelemelerin yapılmadığı ortaya çıktı.

Ayrıca, kullanıcıları yanıltarak Apple Card ile yapılan alışverişlerde otomatik faizsiz ödeme planı sunacakları vaadiyle birçok kişinin borçlandığı belirtildi.

KREDİ PUANLARI ETKİLENDİ

Apple Card kullanıcılarının geri ödemelerde yaşadığı gecikmeler, bazı kişilerin kredi puanlarının düşmesine yol açtı. Bu durum, kredi kartı hizmetinin itibarını zedeledi ve kullanıcılar arasında büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

GOLDMAN SACH'S KREDİ KARTI YASAKLANDI

Büro, Goldman Sachs’ın kredi kartı hizmetini, yasal yükümlülüklerini yerine getirebileceğini kanıtlayana kadar yasakladı.

Goldman Sachs’a, 19,8 milyon dolar tazminat ve 45 milyon dolar ceza kesilirken, Apple’a 25 milyon dolar ceza verildi.