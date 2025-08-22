Kullanan yaşadı! F klavyenin faydalarına bakın...

F klavye, Türkçe diline özel olarak geliştirilmiş bir klavye düzenidir.

1955 yılında Türk Dil Kurumu’nun öncülüğünde, dil bilimciler ve uzmanların yaptığı çalışmalar sonucunda tasarlanmıştır.

Amaç, Türkçe’de en sık kullanılan harflerin parmakların en güçlü olduğu konumlara yerleştirilmesiyle yazma hızını ve verimliliğini artırmaktır.

F-Q FARKI

Q klavye, İngilizce için düzenlendiğinden Türkçe’de sık kullanılan harfler (a, e, k, i, m, t gibi) klavyede dağınık bir şekilde yer alır. Bu da yazma hızını düşürür.

F klavyede ise harfler Türkçeye göre optimize edilmiştir.

F KLAVYE FAYDALARI

F klavye kullanmak sanıldığından çok daha fazla faydalar sağlıyor.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği, F klavyenin faydalarından şöyle bahsediyor:

Göz sağlığı, ortopedi alanlarında insanlara katkı sağlıyor. Bilgisayara bakarak yazıyorsanız vücut serbest değildir ama 10 parmak yazdığınızda vücut nasıl rahat ediyorsa ona göre oturur. Bu da ortopedik rahatsızlıkları azaltır. Göz sağlığı açısından da ekrana bakma durumundan dolayı faydası var.

Elleri ve parmakları daha az yorar. Tuşların ergonomik yerleşimi sayesinde uzun süre yazı yazarken yorgunluk daha az hissedilir.

Yanlış parmak hareketleri azalır, bilek ve parmaklarda oluşabilecek rahatsızlıkların önüne geçilir.