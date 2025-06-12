Kullanmayı derhal bırakın! Sağlığı tehdit eden milyonlarca klima toplatılıyor

Haber Merkezi

ABD Tüketici ve Ürün Güvenliği Komisyonu (CPSC), tarafından yapılan incelemeler sonucunda Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da satışı yapılan toplam 1 milyon 745 bin 900 klima için geri çağırma kararı alındı.

Söz konusu klimalarda yaşanan drenaj sorunun küf oluşumuna neden olduğu ve bu nedenle olası sağlık riskleri taşıdığı belirtildi.

Şu ana dek toplamda 152 müşteri tarafından küf oluşumuna dair şikayet geldiği ve 17 kişinin bu nedenle hastalandığı rapor edildi.

KÜF RİSKİ TAŞIYOR

Çin merkezli klima şirketi Midea, U ve U+ serisi pencere tipi klima modellerinde tespit edilen küf sorunun ciddi sağlık sorunlarına yol açması nedeniyle toplatılma kararı alındı.

Yapılan incelemeler sonucunda bu klimalardaki drenaj sorunu, su birikmesine yol açarak küf oluşumu için ideal bir ortam yaratıyor. Uzmanlar, biriken suyun yeterince hızlı tahliye edilememesinin küf sporlarının çoğalmasına neden olduğunu belirtiyor. Küf, özellikle astım, akciğer hastalıkları veya bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için ciddi riskler taşıyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne (CDC) göre, küfe maruz kalmak burun tıkanıklığı, hırıltı, göz ve ciltte kaşıntı, yorgunluk gibi belirtilere yol açabilir. Ağır vakalarda ise ateş ve nefes darlığı gibi ciddi sağlık sorunları görülebiliyor.

KULLANIMDAN KAÇINILMALI!

Yetkililer, küf riskinin ciddiye alınması gerektiğini ve özellikle hassas grupların bu cihazları kullanmaktan kaçınması gerektiği konusunda uyarılarını art arda yapıyor.

Tüketicilerin, cihazlarının model numaralarını kontrol ederek resmi geri çağırma bildirimlerini takip etmeleri öneriliyor.

Geri çağırma kapsamında üç farklı BTU kapasitesine sahip modeller yer alıyor:

8.000 BTU

10.000 BTU

12.000 BTU