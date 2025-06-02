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Kurban Arifesi 2025: Arife günü (5 Haziran Perşembe) yarım gün mü, tatil mi?

Kurban Arifesi 2025: Arife günü (5 Haziran Perşembe) yarım gün mü, tatil mi? Kurban Bayramı'nden bir gün öncesi olarak kabul edilen arife günü, bu sene 5 Haziran Perşembe'ye denk geliyor. Çalışan vatandaşlar ise arife günü yarım mı yoksa tatil mi sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...