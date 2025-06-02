Kurban Arifesi 2025: Arife günü (5 Haziran Perşembe) yarım gün mü, tatil mi?

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Kurban Bayramı'na kavuşmaya sayılı günler kaldı.
Bayramdan önce ise Müminler arife gününü karşılayacak.
Bu sene 6-9 Haziran arasına denk gelen bayramın öncesinde 5 Haziran Perşembe günü arife olacak.
İşçiler ve öğrenciler, 5 Haziran 2025 okullar tatil mi, mesai var mı, yarım gün mü sorusuna yanıt arıyor.
Peki, Kurban arifesi tatil mi? 5 Haziran yarım gün mü? İşte bilgiler...
5 HAZİRAN PERŞEMBE TATİL Mİ YARIM GÜN MÜ
2025 yılı itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre, Kurban Bayramı arifesi olan 5 Haziran 2025 Perşembe günü, okullar yarım gün olacak.
Arife günleri kamu kurumlarında ve okullarda genellikle öğle saatine kadar mesai yapılmakta, öğleden sonra ise idari izin uygulanmaktadır.
Özel sektörde ise mesai saatleri değişebilmektedir.