Kurban Bayramı arifesi ne zaman, hangi gün 2025? Arife günü tatil mi?

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Kurban Bayramı'na kavuşmaya sayılı günler kaldı.

2025 yılında 6-9 Haziran arası bayram kutlanacak, kurban ibadeti yerine getirilecek.

Özellikle çalışanlar, izin günlerini ayarlamak için arifenin tatil olup olmadığını merak ediyor.

Bu konuda araştırma yapan vatandaşlar, "Arife günü resmi tatil mi? 2025 Kurban arifesi hangi güne denk geliyor?" sorularına cevap arıyor.

Peki; Kurban arifesi ne zaman, hangi gün? Kurban Bayramı arifesi tatil mi? İşte yanıtı...

KURBAN ARİFESİ NE ZAMAN 2025

Arefe günü, Allah'a yakınlaşmanın ve teslimiyetin en kuvvetli ifade biçimlerinden birisi olan kurban ibadetinin müjdecisidir.

Arife günü, Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre yarım gün olarak kabul edilmektedir. Özel sektör çalışanlarının arife günü çalışma saatleri kuruma göre farklılık göstermektedir.

2025 yılında Kurban Bayramı arifesi ise 5 Haziran Perşembe gününe denk gelmektedir.