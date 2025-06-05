Kurban Bayramı'ndan sonra okul var mı, ne zaman açılıyor?

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Haziran ayının gelmesiyle birlikte öğrenciler hem Kurban Bayramı coşkusunu yaşamaya başladı hem de yaz tatilinin hayalini kuruyor.

Milyonlarca öğrenci ve veli, Kurban Bayramı tatilinin ardından okullarda eğitimin ne kadar daha devam edeceğini merak ediyor.

Peki bayram sonrası okullar yeniden açılacak mı? Öğrenciler kaç gün daha okula gidecek? İşte detaylar...

BAYRAMDAN SONRA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Resmi takvime göre Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran Perşembe günü başlıyor.

Ancak Arife Günü olan 5 Haziran Çarşamba yarım gün tatil olduğundan, birçok okul bu tarihten itibaren eğitime ara veriyor. Bayram tatili 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek.

Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte öğrenciler 10 Haziran Salı günü yeniden ders başı yapacak.

Bayram sonrası öğrenciler için yalnızca 10 günlük bir okul süreci kalıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre 2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek.