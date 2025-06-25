Kurban eti kaç yıl dayanır? Kurban eti ne kadar sürede tüketilmeli?

Kurban Bayramı’nda kesilen etlerin sağlıklı bir şekilde saklanması ve zamanında tüketilmesi büyük önem taşıyor.

Peki, kurban eti buzdolabında ya da derin dondurucuda ne kadar süre dayanır?

Etin bozulmadan muhafaza edilmesi için nelere dikkat edilmeli?

Uzmanlara göre, uygun koşullarda saklanan kurban eti derin dondurucuda 6 ay ile 1 yıl arasında bozulmadan kalabilir.

Ancak bu süre boyunca etin besin değeri azalabilir. Buzdolabında ise çiğ kurban eti en fazla 3-5 gün içinde tüketilmelidir.

Uzun süreli saklama planlanıyorsa, etin porsiyonlara ayrılarak hava almayacak şekilde dondurulması önerilir.

Kurban etinin sağlıklı şekilde tüketilebilmesi için saklama koşullarına dikkat etmek, çözündürüldükten sonra tekrar dondurmamak ve hijyen kurallarına uymak büyük önem taşır. Aksi halde et, sağlık açısından risk oluşturabilir.