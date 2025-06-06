Kurban etinden kavurma nasıl yapılır? İşte en pratik tarif...

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Kurban Bayramı'nın en sevilen lezzetlerinden biri olan kavurma, sofraların vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

Yeni kesilmiş taze kurban etiyle yapılan kavurma hem pratik hem de oldukça doyurucu bir yemektir.

Türk mutfağının en köklü ve sevilen yemeklerinden biri olan kavurma, özellikle bayramın ilk gününde kahvaltıdan akşam yemeğine kadar her öğünde tercih edilir.

Peki, kurban etinden yumuşacık ve lezzetli kavurma nasıl yapılır? İşte adım adım en kolay tarif...

Gerekli malzemeler:

- 1 kg kurban eti (kuzu veya dana)

- 2 yemek kaşığı iç yağı veya kuyruk yağı

- 1 tatlı kaşığı tuz

- İsteğe bağlı: karabiber, kekik, pul biber

Kurban Kavurması Nasıl Yapılır?

Etleri Doğrayın: Etleri kuşbaşı şeklinde doğrayın. Yeni kesilmiş etlerin dinlendirilmesi, kavurmanın yumuşak olması açısından önemlidir. Bu nedenle eti 5-6 saat dinlendirmek tavsiye edilir.

Yağı Eritin: Geniş bir tencereye iç yağı veya kuyruk yağını alın ve kısık ateşte eritin.

Etleri Ekleyin: Yağ eridikten sonra doğranmış etleri tencereye ekleyin. Etler önce suyunu salacak, ardından tekrar çekecektir.

Kısık Ateşte Pişirin: Et suyunu çektikten sonra kapağı kapalı bir şekilde kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin. Bu işlem yaklaşık 45-60 dakika sürebilir.

Tuzunu Ekleyin: Etler pişmeye yakın tuzunu ve isteğe göre baharatlarını ekleyin.

Servise Hazır: Sıcak olarak servis edin. Yanında pilav veya lavaşla harika bir uyum sağlar.

Püf Noktaları

- Kavurma yaparken su eklememeye özen gösterin. Etin kendi suyuyla pişmesi lezzeti artırır.

- İç yağ ya da kuyruk yağı kullanmak kavurmanın lezzetini kat kat artırır.

- Kavurmayı kavanozlara koyarak buzdolabında uzun süre saklayabilirsiniz.