Küresel il olacak şehirler seçildi: O illerde oturanlar yaşadı! İşte, küresel il olacak 5 şehir

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın kamuoyu ile paylaştığı stratejinin temel amacı, bölgelerin küresel ekonomik entegrasyonunu güçlendirmek, rekabet gücünü artırmak, bölgeler arası ekonomik ve sosyal dengeyi sağlamak ve afetler sonrası hızlı toparlanmayı desteklemek olarak belirlendi.

Söz konusu stratejiyle ise, mekansal tipoloji ve küresel entegrasyon üzerine odaklanarak, dijitalleşme ve mobilite artışı gibi küresel trendler doğrultusunda bölgelerin ekonomik ve sosyal entegrasyonunu hedefliyor.

Hedefler doğrultusunda ise, Türkiye'nin artan uluslararası ilişkileri analiz edilerek, bazı illerin küresel ekonomik entegrasyon açısından öne çıktığı tespit edildi.

Eldeki veriler sonucunda şu anda küresel entegrasyon açısından en ileride olan il İstanbul olurken küresel il olma ihtimali olan illerde listelendi.

İŞTE, KÜRESEL İL OLMA ADAYI OLAN 5 ŞEHİR

Ankara: Başkent olmanın avantajları ve güçlü sanayi yapısıyla potansiyel küresel illerin başında geliyor. Patent tescil sayısı, bilgi yoğun hizmet sektörleri ve finansal faaliyetlerde İstanbul'un ardından ikinci sırada.

İzmir: Gelişmiş üretim yapıları ve ticaret merkezi olma özelliğiyle ikinci sırada yer alıyor. Dış ticaret, finans ve bilgi yoğun hizmet sektörlerinde Türkiye'de üçüncü sırada.

Bursa: Orta-yüksek teknolojili sektörlerde öne çıkarak üçüncü sırada yer alıyor. Aynı zamanda, yabancı uyruklu çalışan sayısında da önemli bir konumda.

Kocaeli: İstanbul'a komşu olmasının avantajıyla dış ticarette önemli bir paya sahip. Ayrıca, orta-yüksek teknolojili sektörlerde çalışan sayısıyla da dikkat çekiyor.

Antalya: Gelişmiş turizm sektörü ile beşinci sırada yer alıyor. Dış hat yolcu sayısı ve yabancı çalışan sayısında İstanbul'u takip ediyor.