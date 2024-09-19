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Kurtlar Vadisi’ndeki o sahne şok etti! İsrail’in telefon patlamasını meğer 21 yıl önce izlemişiz...

Kurtlar Vadisi’ndeki o sahne şok etti! İsrail’in telefon patlamasını meğer 21 yıl önce izlemişiz... İsrail Lübnan’da yaşanan çağrı cihazı patlaması, Kurtlar Vadisi’nin 85. Bölümünde yer alan patlama sahnesini gündeme getirdi. 21 yıl önce çekilmiş olan bölümü gören şaşkınlığını gizleyemedi.