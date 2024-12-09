Kurtlar Vadisi’nin efsane isimleri bir araya geldi! O kare sosyal medyayı salladı

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Türk televizyon tarihinin başarılı yapımlarından olan Kurtlar Vadisi oyuncuları geçtiğimiz günlerde bir araya geldiler.

Yıllar sonra bir araya gelen efsane isimler, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Osman Sınav’a moral vermek için buluştular.

Diziye damga vuran karakterlere hayat veren isimlerin başında yer alan Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, Özgü Namal ve Mehmet Aslantuğ dizinin ilk yıllarında yönetmen koltuğunda oturan Sınav’a ziyaretlerinden paylaşılan kareyle ilgi odağı oldular.

EFSANELER YENİDEN BİR ARADA!

Sağlık sorunlarıyla mücadele eden başarılı yönetmen ve yapımcı Osman Sınav’ı ziyaret eden usta isimler yılların ardından bir araya geldikleri o günü ölümsüzleştirdi.

Osman Sınav ile çekildikleri kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Selçuk Yöntem kısa süre içinde ilgi odağı haline geldi.

Yöntem, Kurtlar Vadisi’nin efsaneleri ile bir arada oldukları kareyle yaptığı paylaşıma, "Sevgili dostum, yönetmenim Osman Sınav'ı ziyaret ettik ve çok güzel bir zaman geçirdik. Eski günleri andık. İyi ki varsın Osman Sınav..." notunu düştü.