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Haber Merkezi

Tarihi dizi Kuruluş Osman, izleyiciyi ekrana kilitleyen yeni bölümüyle geri dönüyor.

Burak Özçivit’in hayat verdiği Osman Bey, düşmanlarına karşı kurduğu zeki stratejilerle bir kez daha takdir toplayacak.

Osman Bey'in karşısına çıkan yeni engellerle nasıl başa çıkacağı ve düşmanlarını alt etmek için hangi yollara başvuracağı büyük merak uyandırıyor.

Bakın yeni bölümde neler yaşanacak.

SOFIA GERİ DÖNDÜ

Ekranlara damga vuran bu fragman, izleyicide büyük merak uyandırdı. Sofia’nın geri dönüşüyle birlikte Osman Bey’in bu yeni tehditle nasıl baş edeceği şimdiden konuşulmaya başladı.

Kuruluş Osman hayranları için heyecan dolu sahneler ve Osmanlı’nın kuruluş mücadelesindeki yeni gelişmeler izleyicileri bekliyor.

İşte Kuruluş Osman 169. bölüm fragman!