Kuruluş Osman bu akşam var mı? Yeni sezon ne zaman başlıyor? 25 Eylül ATV yayın akışı
Haber Merkezi

ve Özge Törer'in başrollerini paylaştığı Kuruluş Osman dizisi, izleyicisiyle yeniden buluşmak için gün sayıyor.

Ahmet Yılmaz'ın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu ise Mehmet Bozdağ ve ekibinin kaleme aldığı dizi, her Çarşamba ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

6. sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanan dizinin yeni sezon tarihi ise merakla bekleniyor.

Hayranlar, dizinin bu akşam olup olmadığını ve sezon başlangıç tarihini araştırmaya başladı.

Peki, Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman yayınlanacak? İşte tüm detaylar…

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI?

Kuruluş Osman dizisi, yakında yeni sezonuyla ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Yayınlanan son fragmanla dizinin geri döneceği duyuruldu, ancak 165. bölümün yayın tarihi henüz netleşmedi.

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan Kuruluş Osman, heyecanla beklenen yeni sezonuyla çok yakında ekranda olacak.

Yayın tarihi açıklandığında, gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

25 EYLÜL ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Benim İçin Üzülme

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Karadut

23:30 Kör Nokta

02:30 Bir Gece Masalı

05:30 Benim İçin Üzülme

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Kübra Kireççi
Editör