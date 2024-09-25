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Kuruluş Osman bu akşam var mı? Yeni sezon ne zaman başlıyor? 25 Eylül ATV yayın akışı

Kuruluş Osman bu akşam var mı? Yeni sezon ne zaman başlıyor? 25 Eylül ATV yayın akışı TRT 1’in sevilen dizisi Kuruluş Osman, 6. sezonuyla ekranlara dönüyor. Dizinin yayın gününün gelmesiyle yeni sezon tarihi araştırılmaya başladı. Peki, Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? İşte 25 Eylül ATV yayın akışı…