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Kurumların 1 yıllık kazançlarının belirli bir kısmının vergi olarak ödenmesini ifade eden kurumlar vergisinde son ödeme tarihi geldi çattı.

Ödenmediği taktirde hem gecikme faizi hem de çeşitli cezalara maruz kalınmasına neden olacak kurumlar vergisini henüz ödemeyenler tarafından son ödeme tarihi araştırılmaya başlandı.

Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden yapılan kurumlar vergisi 1 Nisan 2025tarihi itibariyle ödenmeye başlamıştı. Peki, Kurumlar vergisi beyannamesi son ödeme tarihi ne zaman? Son ödeme tarihi uzatıldı mı?

KURUMLAR VERGİSİ UZATILDI MI, NE ZAMAN ÖDENİR?

Kurumlar vergisini ödemekle yükümlü olan mükelleflere yönelik Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ilgili sürenin uzatılmayacağı duyuruldu.

Bu kapsamda 2024 yılı hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyannamesi 1-30 Nisan tarihleri arasında verilecek.

Kurumlar vergisi ödemekle yükümlü mükellefler, vergi ödeme dönemi için GİB web sitesi üzerinden Kurumlar Vergisi Beyannamesi belgesini indirip doldurmalı, ardından bu belgeyle bağlı olunan vergi dairesine ödeme yapılmalıdır.