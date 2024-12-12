Kurutma makinesine atan yaşadı, hem daha çabuk kurutuyor hem tüylerden eser bırakmıyor…

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Evlerin olmazsa olmaz ihtiyaçları arasında yer alan beyaz eşyalara son dönemlerde eklenen çamaşır kurutma makineleri sağladıkları kolaylıkla her evde baş köşede yer alıyor.

Özellikle de kış aylarında çamaşır kurutma derdini ortadan kaldıran bu makineler çeşitli yan ürünler ile birlikte kullanıldığında da hem çalışma süresinden tasarruf sağlıyor hem de tüy toplama performansı ikiye katlanıyor.

Sizde kurutma makinenizin içerisine o ürünlerden atın hem çamaşırlarınızda tek bir tüy kalmasın hem de kurutma süresini kısaltmada ki etkisiyle enerji tasarrufu sağlasın.

KURUTMA ETKİSİNİ ARTIRIYOR!

Kurutma makinesine atılan çamaşırlar ıslaklık seviyelerine göre belirlenen sürenin ardından kimi zaman hafif nemli çıkma sorunu ile karşı karşıya kalmanıza ya da tüylerden tamamen arınmayan kıyafetlerle karşılaşmanıza neden olabilir.

Ancak kurutma makinesine atacağınız kurutma topları hem çamaşırların daha hızlı kuruyarak nem derdine son vermenize yardımcı olur hem de süreden tasarruf ederek elektrik tüketimini azaltır.

Kurutma topları çamaşırları kurutucuda dönerken ayırarak, kumaşlar arasındaki sürtünmeyi azaltır ve ısıyı daha eşit şekilde yaydığı için çamaşırların daha hızlı kurumasını, daha az kırışık olmasını ve daha yumuşak olmasını sağlar.

Ayrıca tüy toplama da etkili olan bu toplar makineden çıkardığınız çamaşırlarda tüy sorununu neredeyse tamamıyla çözmenize yardımcı olur.