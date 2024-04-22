Kütür kütür havuç saklama tüyosu! Ne buruşacak, ne yumuşayacak... Seçerek aldığınız havuçlar birkaç güne yumuşamaya başlıyorsa, bu yöntemle muhafaza edin. Günlerce tazeliğini koruyacak, kütür kütür kalacak.

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Birçok salata ve yemekte kullanılan havuç sebzesi, rengi ve tadıyla oldukça seviliyor.

Özenerek aldığınız havuçlarınız birkaç gün içinde yumuşuyor ve buruşuyor ise, yalnız değilsiniz.

Havuç saklama tüyosunu öğrendikten sonra günler sonra bile taze kalacak.

Kütür kütür havuç yemek için böyle muhafaza edin.

İşte o yöntem...

Havuçlarınızı soyun ve yıkayın. Ardından boş bir kavanoza güzelce yerleştirin. Üzerini içme suyu ile doldurun ve kapağını kapatın. Bu şekilde bir haftaya kadar taze kalacaktır.