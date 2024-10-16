Kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den acil uyarı: Bu saatlere dikkat!

Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Ekim 2024 itibarıyla Doğu Karadeniz, Güney Ege ve Akdeniz bölgelerinde şiddetli fırtına beklendiğini açıkladı.
Bu uyarıyla birlikte, özellikle denizlerde kuvvetli rüzgarların etkili olacağı vurgulandı.
Açıklamada, fırtınanın oluşturabileceği olumsuz koşullara karşı vatandaşların ve denizcilerin dikkatli olmaları gerektiği ifade edildi.
Uzmanlar, deniz trafiğinde yaşanabilecek aksaklıklar ve olumsuz hava koşullarına bağlı kazaların önlenmesi adına tedbir alınmasını önerdi.
FIRTINA BEKLENİYOR
MGM, X resmi hesabı üzerinden yaptığı uyarıda şu ifadeleri kullandı:
“Denizlere Ait Meteorolojik Uyarı
Denizlerimizde (Doğu Karadeniz, Güney Ege ve Akdeniz) Fırtına Bekleniyor!”