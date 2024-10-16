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Kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den acil uyarı: Bu saatlere dikkat!

Kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den acil uyarı: Bu saatlere dikkat! Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin üç bölgesinde beklenen kuvvetli hava koşullarıyla ilgili acil uyarı bulundu. Saat vererek bölgede yaşayan vatandaşları uyardı.