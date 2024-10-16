Kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den acil uyarı: Bu saatlere dikkat!
Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Ekim 2024 itibarıyla Doğu Karadeniz, Güney Ege ve Akdeniz bölgelerinde şiddetli fırtına beklendiğini açıkladı.

Bu uyarıyla birlikte, özellikle denizlerde kuvvetli rüzgarların etkili olacağı vurgulandı.

Açıklamada, fırtınanın oluşturabileceği olumsuz koşullara karşı vatandaşların ve denizcilerin dikkatli olmaları gerektiği ifade edildi.

Uzmanlar, deniz trafiğinde yaşanabilecek aksaklıklar ve olumsuz hava koşullarına bağlı kazaların önlenmesi adına tedbir alınmasını önerdi.

FIRTINA BEKLENİYOR

MGM, X resmi hesabı üzerinden yaptığı uyarıda şu ifadeleri kullandı:

“Denizlere Ait Meteorolojik Uyarı

Denizlerimizde (Doğu Karadeniz, Güney Ege ve Akdeniz) Fırtına Bekleniyor!”

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Kübra Kireççi
Editor