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30 Mart 2025 tarihi itibariyle başlayan Ramazan Bayramı boyunca birçok sektör bayram nedeniyle hizmete ara vermişti.

Ramazan Bayramı’nın 1 Nisan 2025 itibariye sona ermesinin ardından vatandaşlar hizmete ara veren sektörlerin ne zaman iş başı yapacağını konusundaki araştırmalarına başladı.

Bayram tatili boyunca hizmet vermeyen sektörler arasında yer alan kuyumcuların 2 Nisan Çarşamba günü açık olup olmadığı en çok araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Peki, Kuyucular 2 Nisan Çarşamba günü (bugün) açık mı? Kuyumcular bayramdan sonra ne zaman açılacak?

KUYUMCULAR AÇIK MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Ramazan Bayramı tatili kamu çalışanları için toplam 9 gün ilan edilmişti.

Ancak kuyumcular için herhangi bir tatil süresi belirtilmediğinden işletme sahibi kararıyla kuyumcular 2 Nisan Çarşamba günü açık ve ya kapalı olabiliyor.