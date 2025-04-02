Kuyucular 2 Nisan Çarşamba günü (bugün) açık mı? Kuyumcular bayramdan sonra ne zaman açılacak?
Haber Merkezi

30 Mart 2025 tarihi itibariyle başlayan Ramazan Bayramı boyunca birçok sektör bayram nedeniyle hizmete ara vermişti.

Ramazan Bayramı’nın 1 Nisan 2025 itibariye sona ermesinin ardından vatandaşlar hizmete ara veren sektörlerin ne zaman iş başı yapacağını konusundaki araştırmalarına başladı.

Bayram tatili boyunca hizmet vermeyen sektörler arasında yer alan kuyumcuların 2 Nisan Çarşamba günü açık olup olmadığı en çok araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Peki, Kuyucular 2 Nisan Çarşamba günü (bugün) açık mı? Kuyumcular bayramdan sonra ne zaman açılacak?

KUYUMCULAR AÇIK MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Ramazan Bayramı tatili kamu çalışanları için toplam 9 gün ilan edilmişti.

Ancak kuyumcular için herhangi bir tatil süresi belirtilmediğinden işletme sahibi kararıyla kuyumcular 2 Nisan Çarşamba günü açık ve ya kapalı olabiliyor.

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Seda Yeşilyurt
Muhabir