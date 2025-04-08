Kuyumcular uyardı: Sahte altın anlama yöntemi değişti! İşte, sahte altını anlama yöntemi…

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Son dönemde yatırımcıların ve vatandaşların güvenli limanı olarak bilinen altın, büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, piyasada ciddi miktarda sahte ve düşük ayarlı altının dolaşımda olduğunu açıkladı.

Altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaşması, kötü niyetli kişileri de harekete geçirdi. Özellikle küçük yatırımcıların hedef alındığını belirten Başman, “Artık sahte altınlar sadece görsel olarak değil, teknik anlamda da çok daha ikna edici şekilde üretiliyor” diyerek kritik bir uyarıda bulundu.

Başman, yalnızca bir kuyumcuya gerçek bir firmanın ismi kullanılarak 31 adet sahte 1 gram altın satıldığını açıkladı. Bu sahte altınların tasarımının, paketinin ve logosunun da birebir taklit edildiğini söyledi.

SAHTE ALTINI ANLAMANIN YOLU DEĞİŞTİ

Kuyumcular Odası olarak oluşturdukları WhatsApp grubu sayesinde esnafa anlık uyarılar gönderdiklerini belirten Başman:

“Altının sahte ya da düşük ayarlı olduğunu grupta hemen paylaşıyoruz. Eskiden taşla ya da mihenkle anlayabiliyorduk ama şimdi teknoloji ilerledi. Artık keserek içine bakmamız gerekiyor.” dedi.

Başman açıklamalarının devamında ise, vatandaşların paketli altın alırken mutlaka açtırarak kontrol etmeleri gerektiğini, esnafın da ürünleri serin numaralarıyla internetten doğrulamasını tavsiye etti.

Büyük firmaların sahtecilikle mücadele için ciddi yatırımlar yaptığını vurgulayan Başman, “1, 5, 10 ve 50 gram bar altınların hepsinin seri numarası vardır. Bu numaralar online sistemden kontrol edilebilir” ifadelerinin altını çizdi.