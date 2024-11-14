Kuzey Kore’nin basketbol kurallarını duyan inanamıyor! İşte birbirinden ilginç kurallar

Hüseyin Topuz

Basketbol, dünya genelinde bilinen ve sevilen bir spor dalıdır. Ancak Kuzey Kore, bu popüler oyuna kendi benzersiz kurallarını ekleyerek oldukça farklı bir hale getirmiştir.

Kuzey Kore'de basketbolun alışılmış kurallarının ötesine geçen ve izleyicilere farklı bir deneyim sunan ilginç düzenlemeler bulunmaktadır.

Kuzey Kore'nin kendine has basketbol kuralları, oyunun temposunu ve heyecanını değiştiren unsurlarıyla dikkat çekmektedir

Kuzey Kore'de basketbol, dünya genelinde bilinen kurallardan farklı ve ilginç kurallarla oynanıyor.

İşte Kuzey Kore'nin ilginç basketbol kurallarından bazıları:

- Her smaç 3 sayı

- Deliksiz basket 4 sayı

- Maçın son 3 dakikasında atılan basketler 8 sayı

- Serbest atış kaçıran takımdan 1 sayı siliniyor.