KYK burs başvuru sonuçları 2024-2025: KYK burs başvuruları ne zaman açıklanacak? KYK burs başvuruları devam ederken, başvuru yapan adaylar sonuç tarihini araştırmaya başladı. Peki, 2024-2025 KYK burs başvuruları ne zaman açıklanacak?

Haber Merkezi

Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK burs başvuru süreci başladı.

8 Ekim itibarıyla e-Devlet üzerinden alınmaya başlanan KYK burs ve kredi başvuruları, 13 Ekim'e kadar devam edecek.

Binlerce öğrenci, maddi destek sağlayacak bu başvuruların sonuçlarını sabırsızlıkla bekliyor.

Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başvuru sonuç tarihi henüz açıklanmadı.

Geçen yıl, KYK başvuruları 12-19 Ekim arasında tamamlanmış ve sonuçlar 13 Kasım’da erişime açılmıştı. Bu yıl da benzer bir takvim izlenerek, KYK burs başvuru sonuçlarının kasım ayının ikinci haftasında açıklanması bekleniyor.

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

KYK burs ve kredi başvurusunda bulunan öğrenciler, sonuçlarını e-Devlet aracılığıyla takip edebilecekler. Sonuçlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın burs/kredi sonuç sayfasında duyurulacak.

Öğrenciler, başvuru sonuçlarına buradan erişerek, burs ya da kredi almaya hak kazanıp kazanmadıklarını kolayca öğrenebilecekler.