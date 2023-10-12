KYK burs ve kredi başvuruları başladı! GSB KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru ekranı Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden erişime açıldı. İşte detaylar..

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Üniversite öğrencilerinin uzun süredir büyük bir merakla beklediği KYK burs ve kredileri için başvuruların başlayacağı tarih belli oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak milyonlarca öğrencinin uzun süredir beklediği tarihi açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak şu ifadeleri kullandı;

"Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı! Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden, 19 Ekim Perşembe günü saat 23:59’a kadar yapabilirsiniz. Eğitim yolculuğunuzda daima yanınızdayız…"

KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler bugün itibariyle başvurularını yapabiliyorlar.

2023/2024 GSB burs ve öğrenim kredisi başvuruları 12-19 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Burs / Öğrenim Kredisi Başvurusu İçin Tıklayınız!

Son başvuru ne zaman?

GSB Burs ve Öğrenim Kredisi için başvurular 19 Ekim 2023 saat 23.59'a kadar devam edecek.

Burs alabilecek kişilerde aranan şartlar şu şekilde;

- Lisans öğrencileri,

- Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri (hazırlık sınıfında burs verilmez)

- İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

- ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

- Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

2023 KYK kredi ve burs ödemeleri ne kadar?

KYK Lisans Kredisi/Bursu: 1250 TL

KYK Yüksek Lisans Kredisi/Bursu: 2500 TL

KYK Doktora Kredisi/Bursu: 3750 TL