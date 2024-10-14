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Üniversite öğrenciler tarafından başvuruları yapılan ve sonuçları açıklanan burslar hakkında merak edilen konular araştırılmaya başlandı.

2025 KYK burs ödemeleri ilk kez alacak olan adaylar ise bursların yatırılacağı tarihi merak ediyor. 2024-2025 eğitim yılında burs almaya hak kazanan öğrenciler, KYK burs süreçlerini araştırıyor.

Geçtiğimiz yıl lisans öğrencileri için 2 bin lira olan KYK burslarının bu yıl zamlanıp zamlanmayacağı da merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, KYK bursu ne zaman yatar? 2025 KYK burslarına zam yapılacak mı?

KYK BURSU NE ZAMAN YATAR?

İlk defa burs/kredi alacak öğrenciler, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

KYK burs ödemelerinin geçtiğimiz yıl yapıldığı gibi aralık ayı itibarıyla başlaması bekleniyor.

KYK BURSU NE KADAR, ZAM OLACAK MI?

2024 yılı kredi ve burs rakamları lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin lira olarak uygulanıyor.

2025 yılı itibarıyla KYK burs ödemelerine zam yapılıp yapılmayacağıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.