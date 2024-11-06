KYK onay ekranı 2024-25 | KYK Taahhütname Onayı nasıl ve nereden yapılır?

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2024-2025 KYK burs sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, taahhütname onaylarının nasıl yapılacağı öğrencilerin gündeminde yer alıyor.

Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilere ödeme yapılabilmesi için taahhütnamelerin süresi içerisinde onaylanması gerekiyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın duyurusuyla birlikte, KYK taahhütname onayının yapılacağı son tarih belli oldu.

Peki, 2024-2025 KYK bursu taahhütname onayı nasıl ve nereden yapılır? İşte onay ekranı...

KYK TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR

Öğrenciler e-Devlet mobil uygulamasını kullanarak burs/kredi başvuru sonucunu görüntüleyebiliyor ve taahhütnamelerini onaylayabiliyor.

Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler, anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle sisteme girerek burs/kredi taahhütnamesi için veli onayı verebilecek.

15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın gençlik ve spor il müdürlüğü ya da yurt müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilecek.

KYK burs taahhütname onayı, 8 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

ONAY EKRANI E-DEVLET